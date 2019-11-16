Aslan – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanların ev, yuva, aile, yerleşim, yaşadığınız ve yaşamı sorgulama ile ilgili konular olabileceğine işaret etmekte. Evinizde tamirat gerektiren tüm işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra ailenizle olası tartışmaların sonucunda haklı ve kazançlı olarak çıkabileceksiniz. Enerjinizin çoğunu evinizle ilgili konulara yöneltmeye başlıyorsunuz.

Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir aylık süreçte odaklanacağınız konuların aşk ve çocuklar üzerine olacağına işaret etmekte. Bu bir aylık süreçte yaşamdan çok daha fazla keyif alabilecek, aşktan yana da şanslı olabileceksiniz. Özel anlamda yeni insanlarla tanışacaksınız, bu insanlar farklı dini-etnik kökenlerden insanlar olabilir. Yine bu bir aylık süreçte, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun için adımlar atabilirsiniz. Hayattan çok daha fazla keyif almaya çalışacak, hobilerinize, sizi mutlu eden konulara daha çok zaman ayırmak isteyeceksiniz.