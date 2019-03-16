Aslan – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş'in 20 Mart’ta Koç burcuna geçişi ile beraber, önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, iletişim, pazarlama, tanıtım, reklam, yayıncılık ve seyahatler üzerine kurulu olacaktır. Her türlü tanıtım faaliyetlerini yapmak için harika bir süreç. Bu bir aylık dönemde sıkça seyahatlerde gündeme gelebilecektir, tatil yerlerine bakabilir, planlar yapabilirsiniz.

Yurt dışı ile ilgili konularda da şans genel anlamda sizden yana olacak. Bu bir aylık dönemde vize ve pasaport gibi işlemlerinizde halledebilirsiniz. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda aşırı inatçı, ya hep ya hiç mantığından uzak durmakta fayda olacağına işaret etmekte. İş ile ilgili daha hırslı ve kendinizi ortaya koymaya çalışacağınız bir hafta olacak sizler için. Oldukça çözüm odaklı, iş bitirici olabilecek, işinizle ilgili konularda güçlü kişilerden önemli tavsiyeler alabilecek, iş konusunda size avantaj sağlayacak sözleşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Eğer ki iş değiştirmek gibi bir planınız varsa, bu hafta görüşmelere gitmek, iş başvuruları yapmak için de oldukça uygundur.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Fakat Merkür'ün de hala geri harekette olduğunu unutmayın.