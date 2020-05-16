Aslan – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir.

Yeni Ay’a Mars'ın sert bir etkisi olacak. Başkalarına ait finansal konular, krediler, miraslar, burslar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili daha kontrollü, sonuç elde edebilmek için daha hırslı davranabileceksiniz. Bu konularla ilgili zaman zaman stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda özellikle borç alacak veya kredi çekecekseniz gerçekçi olmaya, doğru araştırmaya yapmaya da lütfen özen gösterin. Neptün ve Venüs’ün sert kontağı özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler yaratabilir. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir. Özellikle şans oyunlarından yana şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Bu hafta çapkınlık turlarınızda, ava giderken avlanmayın dikkat edin. Finansal olarak da herhangi bir yatırım için de pek uygun değil.