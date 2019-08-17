Aslan – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz.

Yine bu dönem gardırobunuzda yer açmanız gerekebilir, bol bol alışveriş yapabilirsiniz. Parasal konularda beklediğiniz ve emeğinizin karşılığı olan ödemeleri bu süreçte daha kolay alabilirsiniz. Bu dönem yapacağınız alışverişler daha mantıklı ve faydalı olacağı gibi, uzun vadede kullanabileceksiniz.

Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Para ile ilgili anlaşmalar yapmak, para meselelerini akılcı bir şekilde çözmek, alım ve satım işlerinden para kazanmak, serbest meslek sahibi iseniz yeni müşterilerle bir araya gelmek için gayet uygun bir dönem. Beklediğiniz ödemeleriniz var ise bu hafta size gelecektir. Para ile ilgili her türlü iyi haberlerin gelebileceği, maddi anlamda güzel koşulların oluşabileceği bir hafta.