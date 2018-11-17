Aslan – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bir aylık süreçte odaklanacağınız konuların aşk ve çocuklar üzerine olacağına işaret etmekte. Bu bir aylık süreçte yaşamdan çok daha fazla keyif alabilecek, aşktan yana da şanslı olabileceksiniz. Özel anlamda yeni insanlarla tanışacaksınız, bu insanlar farklı dini ve etnik kökenlerden insanlar olabilir.

Yine bu bir aylık süreçte, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun için adımlar atabilirsiniz. Hayattan çok daha fazla keyif almaya çalışacaksınız. Hobilerinize, sizi mutlu eden konulara daha çok zaman ayırmak isteyeceksiniz. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Lüks tüketiminiz artabilir, eğlence için çok daha fazla para harcayabilirsiniz. Parasal konular yüzünden zaman zaman gerilebilir, ödemelerde gecikmeler olabilir, banka hesaplarınızda hatalar söz konusu olabilir. Maddi konularda olası sorunları daha çok gergin ortamlar yaratarak değil, daha sakin ve uzlaşmacı bir şekilde çözmeye çalışmalısınız.