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Aslan – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 30, 2018
Aslan – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
2 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi bir ihtimal maddi kazançlarınızı hareketlendirici, maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı etkiler yaratabilir. Parasal konularda hislerinize, sezgilerinize güvenin, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eli de uzatın.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşim, arsa, ofis alım veya satımını ilgilendiren konularda rahat nefes almanızı sağlayacak hem de finansal anlamda borçlar, ödemeler, kredilerle ilgili konularda destekleyici bir etki yaratacaktır. Ev almak, kredi çekmek, aile içinde birinin rahatsızlığının giderilmesi, kiraya çıkmak, ev bulmak, nafaka bağlatmak, ortak işlerden elde edilen gelirlerin artması gibi durumlar söz konusu. Tüm bu alanlarda oldukça keyifli bir haftaya işaret etmekte.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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