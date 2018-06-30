Aslan – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi bir ihtimal maddi kazançlarınızı hareketlendirici, maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı etkiler yaratabilir. Parasal konularda hislerinize, sezgilerinize güvenin, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eli de uzatın.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşim, arsa, ofis alım veya satımını ilgilendiren konularda rahat nefes almanızı sağlayacak hem de finansal anlamda borçlar, ödemeler, kredilerle ilgili konularda destekleyici bir etki yaratacaktır. Ev almak, kredi çekmek, aile içinde birinin rahatsızlığının giderilmesi, kiraya çıkmak, ev bulmak, nafaka bağlatmak, ortak işlerden elde edilen gelirlerin artması gibi durumlar söz konusu. Tüm bu alanlarda oldukça keyifli bir haftaya işaret etmekte.