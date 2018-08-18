Aslan – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir.

Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Dolunay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenci iseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer ki yatırım planlarınız varsa bu Dolunay zamanı elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden destekler de alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.