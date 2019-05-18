Aslan – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat!

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla bilgi alış veriş trafiğinizde artış başlıyor. Bazı dostlarınızla bir araya gelebilir, onlara akıl hocalığı yapabilirsiniz. Daha sosyal olacağınız için yeni bazı tanışmalar, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmak için artık daha mantıklı kararlar verip adımlar atabileceksiniz. Neşeniz ve hareketli yapınız ile arkadaşlarınızın oldukça dikkatini çekeceksiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmak adına akıllıca adımlar atabileceksiniz.