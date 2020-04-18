Aslan – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler.

İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. İş konusunda sürpriz beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere hazır olun. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. İş anlamında, birlikte çalıştığınız kişiler veya müşterilerle iletişim konularında problemler söz konusu olabilir, baskıcı iletişim kurmanızda kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir. Müşterilerinizle veya çalışma arkadaşlarınızla kuracağınız iletişimde veya olası sorun anlarında kriz yaratıcı olmak yerine çözüm odaklı yaklaşmaya özen gösterin, işinizle ilgili konuları zihninizde takıntı düzeyine taşımamaya özen gösterin.