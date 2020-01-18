Aslan – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ilişkiler, eşinizle ilgili konular, ortaklık gerektiren işler bu Yeni Ay zamanı odaklanacağınız konular olacak. Birlikte olduğunuz kişi ile veya ortağınızla gerginliklerden, tartışmalardan kaçınmalısınız. Aksine birlikte hareket ederek birbirinizi motive edebilirsiniz. İş ortaklığının temelleri atılabilir veya söz, nişan, evlilik konuları gündeme gelebilir. Ya da Yeni Ay etkisi ile sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhassebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz.

Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ama siz aşk konusunda ne kadar tutarlı olacaksınız, bu kısım beni biraz düşündürüyor açıkçası. Zira Kova burcu özgürlükle çok ilgilidir ve siz kimseye bağlanmak istemediğiniz bir tavır içinde de olabilirsiniz. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Şimdi bu Yeni Ay’da Uranüs etkin olacak. Eğer bir ortağınız veya partneriniz var ise, onun sizden sakladığı bir takım bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizi biraz gerebilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise, kariyer konularınız gündemde olacak. Kariyerinizde belki de bir şeyleri değiştirme, yönünüzü, sektörünüzü veya bakış açınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Ama böyle değişimleri yaparken, kavga gürültü ile de yapmamaya özen gösterin.