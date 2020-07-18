Aslan – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var. Özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Yurt dışı bağlantılı işlerde, eğitimde, sınavlarda, seyahatlerde ya da yurt dışı gönderilerinizde aksaklıklar, engeller, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle uçak seyahatleriniz varsa bu hafta sıkça rötarlarla karşılaşabilirsiniz. Keza bu hafta tanıtım, reklam, organizasyon, halkla ilişkiler faaliyetleri içinde pek uygun bir süreç değil, aksaklıklar, problemler, engeller, sorunlar söz konusu olabilir. Yeni A’yın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular fiziksel görünümünüz, yeni başlangıçlar atılımlar yapma isteğiniz, bireysel anlamda istek ve hedefleriniz olacaktır. Yaklaşık bir aydır koşulları ve şartları çok fazla isteğiniz doğrultusunda yönetemediniz, şimdi ise koşullar tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. İsteklerinize ve hedeflerinize çok daha kolay ulaşabileceksiniz