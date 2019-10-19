Aslan – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Evinizde yaratıcı değişimler yapmak, boyamak, renklendirmek, evinizi güzelleştirmek için gayet uygun bir hafta. Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, yemek yapmak, daha fazla misafir ağırlamak size ruhsal anlamda çok daha iyi gelebilecektir.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzde ki bir ay boyunca odaklanacağınız konular, ev, yuva, aile ve yerleşime ait konular olacaktır. Bazılarınız evini değiştirmek için adımlar atabilir, bazılarınızın da hayatında alım-satım konuları gündeme gelebilir. Bazılarınız ise evinde tamirat, tadilat gerektiren işlerle ilgilenebilir. Ailenizle çok daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu bir ay boyunca, önümüzde ki altı aylık süreçteki hedeflerinizi belirleyebilir ve planlamalar yapabilirsiniz. Özellikle bu hafta bu saydığım konularda ciddi adımlar atmak, planlar yapmak, harekete geçmek için önemli olacaktır. Sizi ilk etapta koşullar sıkabilir, problem varmış gibi düşünebilirsiniz ama sorunlar hızla aşılacaktır.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Hem trafik, iletişimle ilgili konularda hem de iş ortamınızda krizler, problemler, kötü şans, sıkıntılar, dertler, büyük engellere işaret etmekte. Özelikle trafikte bu hafta hız yapmamaya özen gösterin. Kardeşleriniz, komşularınız, birlikte iş yaptığınız kimselerle gereksiz münakaşalardan uzak durmaya gayret edin. İşiniz için kullandığınız iletişim aletleri sapıtabilir, sizi zor duruma düşürebilir. Eğer bu hafta bir mülakata ya da sınava girecekseniz de ekstra dikkatli olmaya dikkat edin.