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Aslan – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 20, 2020
Aslan – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
21 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler..vb konular olabilecektir.  Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir.  Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ev değiştirmek isteyenler, evini yenilemek isteyenler, ev almak isteyenler bu sürece kadar ciddi araştırmalar yapabilirler. Aile içinde konuşulmayan konuların konuşulabileceği bir süreç. Ev sahibiniz ile kiraya zam yapmaması için bu süreç anlaşmaya varabilirsiniz.

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