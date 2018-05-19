Aslan – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz.

Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin. Kaslarınıza, bel bölgenize, belinize, kolayca rahatsızlanabilirsiniz. İş konusunda ise birlikte çalıştığınız özellikle kadın figürlerle anlaşmak zor olabilir, iş arkadaşlarınızla aranız açılabilir. İş arkadaşlarınıza karşı sert ve eleştirel yaklaşabilir, soğuk ve mesafeli olabilirsiniz. İş ortamınızda gereksiz kırgınlıklar oluşabilir. Merkür/Plüton olumlu etkileşimi ile de yeni büyük iş projeleri, işinizi daha kolay ve etkin yapmak için harika fikirler, yeni müşteriler, iş anlamında gücünüze güç katacak durumlar veya güçlü müşteriler söz konusu olacak.