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Aslan – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Aslan – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle yurt dışı, ithalat ihracat, satış, pazarlama, alım satım gibi işlerinize Mars etkisi sayesinde hız geliyor, işlerinizi çok daha çabuk ve de etkin bir şekilde halledebileceksiniz.

Bu süreçte çok fazla seyahat etmeniz gerekebilir, bu seyahatler uzak ülkelere olma potansiyeli yüksektir. Yalnız Mars’ın içinde agresyon ve mücadele de vardır. Bu yüzden bu yukarıda saydığım konularda gücünüzü oldukça etkin ve net bir şekilde ortaya koyabilecek, yeri gelecek sinirleriniz bozulabilecek ama istediğiniz sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yalnız trafikte dikkatli olmalı, aracınızın bakım ve muayene gibi işlerini aksatmamalısınız. Dava gibi hukuksal beklediğiniz bir takım gelişmeler var ise bu dönemde bu sorunları da rahatlıkla halledebileceksiniz. Uzak akrabalarla tartışmamaya da özen gösterin.

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