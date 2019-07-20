Aslan – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular fiziksel görünümünüz, yeni başlangıçlar atılımlar yapma isteğiniz, bireysel anlamda istek ve hedefleriniz olacaktır.

Yaklaşık bir aydır koşulları ve şartları çok fazla isteğiniz doğrultusunda yönetemediniz, şimdi ise koşullar tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. İsteklerinize ve hedeflerinize çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayata daha olumlu ve pozitif bakmaya başlayacaksınız. Sevgi hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Yalnız olanlar aşk, sevgi, cinsellik gibi konuları hayatınıza çok daha rahat çekebileceksiniz. Türlü teklifler alabilirsiniz, değerlendirip değerlendirmemek size kalmış! Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilir, bakıma gidebilir, farklı size yakışan saç modellerini deneyebilirsiniz. Yaşamınızı güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Yalnız bu süreçte şeker ve tatlı ihtiyacınız artabilir. Daha sıcak ve spontane ilişkileri kurabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz gayet flörtöz bir süreç sizleri bekliyor olacak.