Aslan – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu. Sağlığımıza biraz dikkat, özellikle dişlere, kemiklere ve cilde. Özellikle böcek sokmalarına karşı. İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslar ile ilgilidir. Özellikle bu fırsatların geleceği konular; kariyer-statü elde etme, prestij yakalama, ilişkiler, iş büyütme, yeni müşteriler, yeni çalışanlar ile ilgili olacaktır. Yılı kapamadan büyük fırsatlar kapınızda, işinizi değiştirmek, işinizde prestij kazanmak çok olası. Gözünüzü dört açın, harika gelişmeler bekliyor sizleri