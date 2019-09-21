Aslan – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilirsiniz. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte, kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahate işaret etmekte. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu Yeni Ay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte. Bu Yeni Ay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir.

Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir.