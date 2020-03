Aslan – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Bu hafta iş konusunda inanılmaz yoğun bir hafta geçirebilirsiniz, bence yatağınızı yorganınızı ofise taşıyın şimdiden! Yalnız bu kadar yoğunluk içinde her türlü işin üstesinden gelebilecek güce de sahip olabileceksiniz. Yine bu hafta yaşam şeklinizi, beslenme düzeninizi değiştirebilir veya profesyonel bir destek alabilirsiniz. Sanırım bu hafta diz, diş, deri kemik gibi bir konu için doktor görüşmeniz, kontrolünüz olabilir. Her ihtimale karşı her türlü böcek sokmasına karşı da dikkat edin. İş konusunda üzerinizde muazzam bir basınç ve baskı hissedecek olsanız da yüksek motivasyon ve dayanıklılığınız sayesinde başarı elde edebileceksiniz. Yeni müşteriler, yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. İş arayanlar birilerinin desteği araya girmesi sayesinde iş bulabilir. Eğer çalışmıyor ve çalışmak gibi de bir niyetiniz yoksa bu hafta angarya, sizi yoracak günlük işlerle çok fazla haşır neşir olacaksınız demektir.