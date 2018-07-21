Aslan – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulma ile birlikte eğer ki bir partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz.

Tutulma etkisi ile sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Bir diğer olası senaryoda, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ama siz aşk konusunda ne kadar tutarlı olacaksınız bu kısım beni biraz düşündürüyor açıkçası. Zira Kova özgürlükle çok ilgilidir ve kimseye bağlanmak istemediğiniz bir tavır içinde de olabilirsiniz. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

Şimdi bu tutulmada Mars veya Uranüs etkin olacak. Eğer ki bir ortağınız veya partneriniz var ise onun sizden sakladığı bir takım bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizi biraz gerebilir. İşin içinde Mars olduğu için, ilişkilerde sizi kavgaya davet edecek durumlar söz konusu olabilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise kariyer konularınız gündemde olacak. Kariyerinizde belki de bir şeyleri değiştirme, yönünüzü, sektörünüzü veya bakış açınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Ama böyle değişimleri yaparken, kavga gürültü ile de yapmamaya özen gösterin.