Aslan – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, sağlık anlamında ve yurt dışı bağlantılı işlerde, yabancılarla yapılan işlerde, hukuksal konularda problemlere, krizlere, sıkıntılara, dertlere, kötü şansa işaret etmekte.

Bu dönem hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Bünyenizi fazla yormamalı, bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyeler almanızı tavsiye ederim. Özellikle genital bölge ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak, gizli aşk ilişkilerine çekilebilirsiniz veya ilişkilerinizi gizlilik içinde yürütmeyi tercih edebilirsiniz Venüs ile Plüton etkileşimi ile de bu hafta özel hayatınız biraz risk noktasında. Aldatma ve aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir, ilişkilerde gereksiz gerginliklere karşı dikkat. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da dikkatli olmanızda yarar var, prezervatif kullanmayı veya korunmayı ihmal etmeyin. Ya da umumi tuvaletlerde daha dikkatli olun, hastalık kapmayın.