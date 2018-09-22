Aslan – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi ve hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla aranızda iletişim problemleri baş gösterebilir. Genel olarak kendinizi ifade etmeye çalışırken kullandığınız kelimeleri hafta boyunca daha özenli seçmenizi tavsiye ederim. Farkında olmadan çevrenizdeki insanları kırabilir veya yaralayabilirsiniz.

Hafta boyunca sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var. Özellikle dizleriniz, dişleriniz, kemikleriniz, cildiniz hassas olabilir. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla aranızda duygusal gerilimler ve huzursuzluklar oluşabilir. İş konusunda kendinize yeteri kadar güvenmeyebilir veya öz güveniniz kırılabilir.