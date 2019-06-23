Aslan – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Neptün ile Venüs'ün sert kontağı ile başlıyoruz. Neptün/Venüs sert kontağı özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilecek. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir.

Özellikle şans oyunlarından yana şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Bu hafta çapkınlık turlarınızda, ava giderken avlanmayın dikkat edin. Finansal olarak herhangi bir yatırım için de pek uygun değil. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak.