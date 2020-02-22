Aslan – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Yeni Ay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenciyseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eğer yatırım planlarınız varsa bu Yeni Ay zamanı elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden destekler de alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı, kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak, iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ama aynı alanda Merkür'ün de geri harekette oluşu, yukarıda saydığım konularda gecikmelere neden olabilir. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Özellikle diz, diş, deri, kemik, böcek sokmalarına karşı. İş ortamınızda sizin kontrolünüz dışına değişimler meydana gelebilir. Özellikle kadın iş arkadaşlarınızla aranızda rekabet, hırs, yarış gibi durumlar oluşabilir. Belki de bu hafta bir check-up programından geçebilirsiniz. Beslenme şeklinizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. İşi ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı takıntılar oluşturabilir, kolay kolay hataları affedemeyebilirsiniz.