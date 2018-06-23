Aslan – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 7. evinde geri gidecek. İlişkilerde ve ortaklıklarda tehlike çanları çalmaya başlıyor! Partnerinizle veya ortağınızla ortak paydada buluşmakta zorlanabilir, birbirinizi sürekli eleştirebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetlerden büyük yangınlar çıkartabilirsiniz.

Düşmanlıklara biraz daha açık ve savunmanız kalabilirsiniz bu dönemde. Size yardım ve destek olmak isteyen kişilerin niyetlerini yanlış anlamaktan ötürü onlara karşı fazlaca sert davranabilir, aranıza soğukluk girebilir. Bu tarih aralığı bir ortaklık başlatmak veya evlenmek için pek de uygun bir zaman aralığı değildir aslında. Tüm ortaklaşa işlerdeki çalışmalarınızda sürekli başa sarıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bunun için endişe etmeyin. Süreci gözlemleyin ve nerede hata yaptığınızı tespit edin. Size verilen bir takım büyük sözlerin tutulmasında gecikmeler söz konusu olabilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu Dolunay. Dolunay’dan hemen sonra diyet veya spora başlamak için harika etkiler altında olacaksınız. Sağlığımıza biraz dikkat! Özellikle dişler, kemiklere ve cilde ve böcek sokmalarına karşı.