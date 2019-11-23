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Aslan – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kasım 23, 2019
Aslan – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu
25 Kasım haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. İşleriniz hızla açılmaya, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor. Yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. Bu dönemde iş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan sizsiniz. Yine kişisel bakım, sağlık, sağlıklı yaşamaya ilişkin girişimleriniz olabilir. Mesela beslenme düzeninizi değiştirebilir, diyetisyenden destek alabilir, spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde yine bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz mesela. Gündelik yaşamınızı keyifli hale getirecek detaylar ekleyebilirsiniz.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler de devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Yeni Ay döneminde evren size yeni bir aşkın ipuçlarını sürekli önünüze düşürecektir, bu arkadaşlarınız kanalı ile olabilir ya da iş arkadaşlarınız vasıtası ile de olabilir ama her şekilde bunun işaretlerini haberlerini alıyor olacaksınız. Yine eğer çok çalıştığınız ve de çok yorulduğunuz bir dönemden geçiyorsanız bir seyahat hiçte fena olmaz, belki de bu seyahat yurt dışında bir yere olabilir.

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