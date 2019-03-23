Aslan – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz.

Eğer ki yalnızsanız, bir partneriniz yok cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer ki bir ilişkiniz var ise, kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Bu dönem iş yatırımları yapmak, iş için görüşmeler yapmak, ofis bulmak, iş geliştirmek için başkalarından destek almakta sizler için çok daha kolay olacaktır. Yine kredi çekmek, yatırım yapmak istiyorsanız destekleyici etkiler altında olacaksınız.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars sosyal çevrenizi hareketlendirmek, hız getirmek, arkadaşlarınızla ilgili konularda heyecan, motivasyon ve beraberinde stresi getirmek için çalışıyor olacak. Bu dönem arkadaşlarınızla duygusal bağlar kurmak yerine, daha çok onlarla fiziksel güç gerektiren koşullarla karşı karşıya kalacaksınız. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla çok daha fazla iletişim halinde olacak, birlikte bazı önemli kararlar almanız gerekebilecek.