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Aslan – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 23, 2020
Aslan – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
25 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber iletişim, konuşma, ve bilgi alışverişi açısından daha yavaş ilerleyebilir.

Bazı şeyler, dedikodular, arkanızdan konuşan kişiler ortaya çıkabilir. Sizlere gelen bilgilerin doğruluğuna emin olmadıkça kullanmamanızı tavsiye edebilirim. 12. evinizde ilerleyecek olan Merkür, yazı alanında yaratıcı çalışmalar yapabilmeniz için size destek olacaktır. Gizli belgeler, okült konular, gizli bilgileri okumak, araştırmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha sessiz ve içe döndüğünüz, kendinizle kaldığınız, yalnız kalmayı tercih edeceğiniz bir dönem olabilir. Fikirleriniz, planlarınız çalınabilir. Güvenmediğiniz kimselerin yanında parlak fikirlerinizi paylaşmamanızı tavsiye ederim. Bilgi güvenliğinize de ekstra dikkat etmenizde fayda var.

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