Aslan – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de iş ve kariyer anlamında güzel etkiler söz konusu olacak. İş teklifleri, yeni projeler, iş ile ilgili destekleyici etkiler söz konusu. Özellikle kadın figürlerinden daha çok destek alabilirsiniz.

Eğer yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız biri ile flört durumu da söz konusu olabilir. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.