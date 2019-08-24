Aslan – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Lütfen işinizde kimseyle kavga etmeyin, yöneticilerinizle birbirinize girmeyin. Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü unutmayın. Aslında bu süreçte yükselmeniz, terfi almanız veya daha iyi bir iş teklifi almanızda olası, ama iş yerinizde bu hafta kazan fena kaynayacağa benziyor. Sabırsızca davranışlar sizi hata yapmaya itebilecektir lütfen dikkatli olun.

Bu hafta beklenmedik, ani değişimlere hazır olun! Ani bir terfi, sürpriz ve hesapta olmayan bir iş teklifi veya proje, işinizle ilgili sıra dışı ama sizi mutlu edecek bir gelişme söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda şansınızı kavga etmeden zorlayabilirsiniz. İsteklerinizi elde edebileceksiniz. Parasal konularda sizi özgürleştirecek hareketlerde bulunabilirsiniz. Finansal konularda korkusuzca yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz. Bütçenizi değerlendirmek, hesaplamak, mantıklı kararlar almak için güzel bir süreç olacak sizler için. Yine bu dönemde size kazanç sağlayacak tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektronik aletler alabilir, hediye gelebilir, satın alabilirsiniz. Bu dönem zihniniz daha çok para kazanma odaklı olacaktır. Para ve iş konularında detaycı, analizci ve mükemmeliyetçi yaklaşımlar sayesinde gayet güzel paralar kazanabileceksiniz. Paranızı belki de eğitimden, konuşmacısı olmaktan, seminerlerden kazanacaksınızdır. Fikir üretmek ve bu fikirleri başkalarına satmak içinde uygun bir dönem.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, kazançlarınızı, paranızı, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu yeni ay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak.