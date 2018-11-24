Aslan – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Aşk konusunda sizler için yılın belki de en şanslı zamanı bu 10 günlük dönem, iyi değerlendirmeye bakın. Dört ayak üstüne düşeceğiniz, riskli yatırımlardan kazançlar elde edebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor olacak. Hobilerinizi paraya dönüştürebilirsiniz mesela.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Evinizle, yuvanızla, ailenizle, yaşadığınız yer ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Evinizde yalnız başınıza bir takım çalışmalar yapmak için güzel zamanlardır. Yine boya, badana, tamirat gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yalnız daha fazla içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, kendinizle baş başa kalabilirsiniz ki, aslında en sosyal ve dışa dönük olmanız gereken zamanlardasınız aslında. Ailenizle bu süreçte ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz.