Aslan – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yaşamınıza dair yeni kararlar alma, hayatınızı düzene sokma, isteklerinizi belirleme, yaşamınıza çeki düzen verme zamanına işaret etmekte. Bu hafta mantıklı olan ne ise onu yapma zamanı bir nevi. Yada ev, arsa, gayrimenkulle ilgili konularda kararlar, imza gerektiren konular olabilir.

Bu hafta kendinize dönme, ruhsal anlamda kendinizi keşfetme, anlık farkındalıklar yakalama, varsa kötü alışkanlıklardan kurtulma zamanı sizler için. Spiritüel, mistik konulara karşı ilginiz daha da artabilir bu hafta. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu hafta sıkça gündeminizde olacak. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler.