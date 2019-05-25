Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Aslan – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 25, 2019
Aslan – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
27 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Özel hayatınızla ilgili kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu hafta riskli finansal yatırımlar yapmak için çok uygun bir zaman değil açıkçası. Fakat yaratıcılık gerektiren konularda başarı sizden yana olacaktır.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Bu hafta iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya terfi gibi bir beklentiniz var ise gerçekleşebilir. Eğer iş arıyorsanız bu hafta birinin aracılığı ile iş bulabilirsiniz. İşler geçici de olabilir. Kariyerinizle ilgili hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, yanlış giden tarafları belirleyip bunlar üzerinde çalışmalar yapmak, sağlam projelere girmek, görev almak için oldukça uygun bir hafta!

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Merkür en güçlü konumda olacak!
Güneş İkizler burcunda: Dilimize kuvvet
Düşündüklerine dikkat et! Gerçekleşebilir