Aslan – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Özel hayatınızla ilgili kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu hafta riskli finansal yatırımlar yapmak için çok uygun bir zaman değil açıkçası. Fakat yaratıcılık gerektiren konularda başarı sizden yana olacaktır.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Bu hafta iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya terfi gibi bir beklentiniz var ise gerçekleşebilir. Eğer iş arıyorsanız bu hafta birinin aracılığı ile iş bulabilirsiniz. İşler geçici de olabilir. Kariyerinizle ilgili hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, yanlış giden tarafları belirleyip bunlar üzerinde çalışmalar yapmak, sağlam projelere girmek, görev almak için oldukça uygun bir hafta!