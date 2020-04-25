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Aslan – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Aslan – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatınızda bilgi ve iletişim çok daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Bu yeni tanışacağınız kişilerle ilgili olabilir, iş hayatınıza ilişkin yeni fikirler gelebilir, sözleşmeler anlaşmalar gündeme gelebilir.

Fikirlerinizi üstlerinize kabul ettirmek çok daha kolay olacaktır bu süreçte. İş anlamında güzel destekler alabileceksiniz. Önemli toplantılarınızı özellikle bu hafta yapabilirsiniz. Kariyer anlamında koşulların hızla iyileştiğine şahit olabilirsiniz. İş görüşmelerinizi bu tarihe kadar yapabilirsiniz, iş değişikliği için güzel bir süreçtir. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle patronlarınızı adeta etkileyeceksiniz. Fikirleriniz çalıştığınız yere daha fazla para kazandıracak türden fikirler olabilir. Bazılarınız ticarete atılmak isteyebilir, bununla ilgili düşünceler olgunlaşabilir zihninizde.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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