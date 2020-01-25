Aslan – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile özel hayatınızda hayal kırıklığı, çabucak vazgeçme, aldanma-aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hafta finansal anlamda riskli, büyük girişimlerden uzak durmanıza yarar var. Birlikte olduğunuz kişiye karşı güven kaybı da yaşayabilirsiniz.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile evinizde yaratıcı değişimler yapmak, boyamak, renklendirmek, evinizi güzelleştirmek için gayet uygun bir hafta. Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, daha fazla yemek yapmak, misafir ağırlamak size ruhsal anlamda çok daha iyi gelebilecektir. Mali anlamda karşılıksız bir yardım ve destekle karşılaşabilirsiniz. Eğer sponsorluk, burs, kredi gibi ihtiyaçlarınız varsa, birinin aracılığı ile bu alandaki sorunlarınız rahatlıkla çözülebilecektir. Kariyerinize ilişkin krizler oluşabilir, gereksiz alınganlıklar yapmamaya özen gösterin. Özellikle hafta boyunca özel ilişkiler ve aşk hayatınızda karmaşaya dikkat edin.