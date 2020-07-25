Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Aslan – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 25, 2020
Aslan – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
27 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Kötü bir alışkanlığınızı bırakmaya karar verebilirsiniz, mesela sigara! Şu an yaptığınız işi de sorgulayabilirsiniz, işinizi veya iş ortamınızı değiştirmek için içinizden büyük bir istek duyabilirsiniz.

Çalıştığınız iş yeri taşınabilir, başka bir ofise geçebilir, iş tanımınız değişebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin hesapta olmayan koşullar yüzünden bazı finansal kayıplar, zararlar yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara harcamalar artabilir, şartları ve koşulları idare etmekte veya kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Kontrol dışı gelişen bir takım olaylar sizi fazlası ile yorabilir. Bu hafta elde olmayan koşullar yüzünden harcamalarınızda artışlar meydana gelebilir. İş ve çalışma koşullarınız ile ilgili çok daha hırslı ve meydan okurcasına çalışmanız gerekebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle gerginlikler, mücadele gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Olası çıkacağınız seyahatlerde trafikte dikkatli olmakta yarar var, bunun yanı sıra aracınızın aniden arıza verebilir, bu yüzden bakım ve kontrol yaptırmanızda yarar var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Venüs ve Neptün sert açıda: Aşkta hayal kırıklıkları kapıda
Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: Bilinç düzeyleri nelerdir?
Güneş Aslan burcunda: Şov zamanı!