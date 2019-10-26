Aslan – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu Yeni Ay’dan faydalanabilirsiniz. Ev alım-satım ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grup da ağırlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilirsiniz. Veya satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı rahatlıkla satabilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile yöneticilerinize karşı isyankar, asi, tavırlar sergilememeye özen gösterin. Konuşmanız gereken mühim konularınız olabilir ama böyle konuşmaları duygularınızın yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Özellikle erkek yöneticileriniz var ise onlar sizi çıldırtsa bile siz çıldırmayın, içinizdeki isyankara biraz hakim olmaya çalışın. İş hayatınızda bu dönem istikrarsız, her an ani olayların geliştiği bir hava hakim olabilir, yöneticileriniz, çalıştığınız kurumun iç yönetimi birden sürpriz bir şekilde değişebilir. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 5. evinize giriş yapan Venüs aşk, çocuklar, hobiler, riskli girişimleri işaret eden konularda etkinliğini göstermeye başlayacak. Çocuk sahibi olmayı düşünenler destekleyici etkiler altında olacaklar. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz, cinsel yaşamınızın da canlanacağı özellikle yalnız Aslanlar için havada aşk oklarının dolaşacağı, keyifli flörtlerin olacağı zamanlar.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, tv, müzik seti gibi eşyalarda bir takım arızalar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.