Aslan – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay 9. evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, sağlık anlamında ve yurt dışı bağlantılı işlerde, yabancılarla yapılan işlerde, hukuksal konularda problemler, krizler, sıkıntılar, dertler, kötü şansa işaret etmekte. Bu dönem hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var, bünyenizi fazla yormamalı, bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyeler almanızı tavsiye ederim, özellikle genital bölge ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir.