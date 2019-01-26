Aslan – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerde, yabancılarla ilgili konularda, uzun mesafeli yolculuklarda sıkıntılı, problemli durumlara işaret edebilir. Eğer ki öğrenci iseniz, lütfen gireceğiniz sınavlarda ekstra dikkat edin, sınav kağıdınızda kaydırmalar yapmayın, eğitmen ve öğretmenlerle gereksiz münakaşalara girmeyin.

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla birbirinize girmemeye özen gösterin, küçük konuları gereksiz yere büyütmeyin. Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin, dizlerinize, dişlerinize, kemiklerinize, cildinize. İşinizle ilgili müşterilerle gereksiz münakaşalara girmemeye de özen göstermenizde yarar var. İş konularında kimseyle kavga etmeyin. Venüs ile Uranüs ile etkileşim içinde olacaklar, sürpriz bir seyahatin habercisi olabileceği gibi, uzaklardan gelecek olan sizi şaşırtacak bir haberin müjdesi de olabilir. Yalnız olanlar sizden uzakta, yabancı asıllı belki de biri ile flörtöz etkiler oluşabilir. Beklenmedik, sürpriz bir aşk durumu söz konusu olabilir. Ya da özel hayatınızla ilgili kendinizi daha fazla özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Kişisel hobilerinize bu hafta yönelmenizi tavsiye edebilirim.