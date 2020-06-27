Aslan – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. Bu tutulma ile birlikte sağlık ve iş ile ilgili konular gündeminizde olacak. İş ortamınızda ani bir takım değişiklikler meydana gelebilir, iş ortamınızın kurumsal yapısında olabilir bu değişiklikler. Sürpriz yükselişler, terfiler söz konusu olabilir.

Eğer iş arayışınız varsa sürpriz ve beklenmedik bir şekilde işe başlayabilirsiniz. Eğer kafanızda kendi iş yerinizi açmak gibi bir planınız var ise tutulma ile birlikte harekete geçebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var. 22 Temmuz’da ise Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular fiziksel görünümünüz, yeni başlangıçlar atılımlar yapma isteğiniz, bireysel anlamda istek ve hedefleriniz olacaktır. Yaklaşık bir aydır koşulları ve şartları çok fazla isteğiniz doğrultusunda yönetemediniz, şimdi ise koşullar tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. İsteklerinize ve hedeflerinize çok daha kolay ulaşabileceksiniz.