Aslan – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak Önümüzdeki 10 günlük süreçte ilişkiler, eşinizle ilgili konular, ortaklık gerektiren işler bu Dolunay zamanı odaklanacağınız konular olacak. Birlikte olduğunuz kişi ile veya ortağınızla gerginliklerden, tartışmalardan kaçınmalı, birlikte harekete geçip, birbirinizi motive edebilirsiniz.

İş ortaklığının temelleri atılabilir, söz, nişan, evlilik konuları gündeme gelebilir. Ya da Dolunay etkisi ile sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ama siz aşk konusunda ne kadar tutarlı olacaksınız bu kısım beni biraz düşündürüyor açıkçası. Zira Kova burcu özgürlükle çok ilgilidir, siz de kimseye bağlanmak istemediğiniz bir tavır içinde de olabilirsiniz. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

Şimdi bu Dolunay’da Uranüs etkin olacak. Eğer bir ortağınız veya partneriniz var ise, onun sizden sakladığı bir takım bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizi biraz gerebilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise kariyer konularınız gündemde olacak. Kariyerinizde belki de bir şeyleri değiştirme, yönünüzü, sektörünüzü veya bakış açınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Ama böyle değişimleri yaparken, kavga gürültü ile de yapmamaya özen gösterin. Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Özel hayatınızda, ilişkilerinizde bir nevi sorunlu bir süreç olarak düşünün bunu. Duygularınız yeterince dışarı çıkarmakta zorlanabilirsiniz, karşılıksız ilişkiler, platonik aşklar gündeme gelebilir. İlişkisi olanlar krizler deneyimleyebilirler bu tarihe kadar. Yeni projeler de gündeme gelebilir.