Aslan – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında bu hafta. Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz.

Umarım çevrenizde anlayışlı ve iyi insanlar vardır ve sizi idare edebilirler. Yoksa bu hafta ya eş, ortak ya da işinizle ilgili kopuşlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Eğer yalnız iseniz, size aşk var demek isterdim ama ne yazık ki! Aksine maksimum arıza insanları hayatınıza hızla çekebilirsiniz. İnsanlarla anlaşmak, ortak paydada buluşmak, ortak hareket etmek bu hafta çok kolay olmayabilir. Birde üstüne burcunuzda geri giden bir Merkür var 20 Ağustos’a kadar. İletişim kazaları, kendinizi yeteri kadar iyi ifade edememekten dolayı yanlış anlaşılmalara da oldukça açıksınız. 20 Ağustos’a kadar yeni hiçbir şeye başlamamanızı tavsiye ederim sizlere.