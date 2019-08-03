Aslan – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Kişisel girişimleriniz için hızla yol almalısınız. Kariyer başarısı gibi etkilerin yanı sıra eğer ki yalnızsanız aşk konusunda da 5 yıldızlı bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız. Biraz flörtöz ve şımarık davranmanız olabilir, ama problem yok. Zaman zaman şımarmak sizin de hakkınız!

Keza hamile kalmak, çocuk yapmaya karar vermek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu hafta 4 ayak üstüne düşebileceksiniz, ben yerinizde olsam şansımı şans oyunlarında da abartmayarak tabii deneyebilirdim veya borsada falan. Eskiden yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve paraya çevirmek için de harika bir hafta. Eskiden hoşlandığınız ama size pas vermeyen biri ile de bu hafta yollarınız yeniden kesişebilir. Sizin pas vermediğiniz biri de olabilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak.