Aslan – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerde, yabancılarla ilgili konularda, uzun mesafeli yolculuklarda sıkıntılı, problemli durumlara işaret edebilir.

Eğer ki öğrenci iseniz, lütfen gireceğiniz sınavlarda extra dikkat edin, sınav kağıdınızda kaydırmalar yapmayın, eğitmen-öğretmenlerle gereksiz münakaşalara girmeyin. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla birbirinize girmemeye özen gösterin, küçük konuları gereksiz yere büyütmeyin. Özellikle sağlığınıza extra dikkat edin, dizlerinize, dişlerinize, kemiklerinize, cildinize. İşinizle ilgili müşterilerle gereksiz münakaşalara girmemeye de özen göstermenizde yarar var. İş konularında kimseyle kavga etmeyin. Günlük yapılması gereken hatta angarya bir takım işler yüzünden yapmak istediğiniz asıl hedeflerinize yeteri kadar zaman ve enerji ayıramamanın stresi de baş gösterebilir bu hafta.