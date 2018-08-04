Aslan – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte iletişim, anlaşma, eğitim, seminer gibi konularda keyifli ve destekleyici etkilerle karşılaşacaksınız. Bu süreçte seyahatler çıkabilir, çıkacağınız seyahatlerden keyif alabilir, yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle daha samimi ve sevgi odaklı ilişkiler kurabilirsiniz.

Yakın çevrenizden komşularınızdan bu dönem rahatlıkla destek alabileceksiniz. Partneri ve sevgilisi olanlar romantik bir seyahate çıkabilir. Eğer hayatınızda hiç kimse yok ise ya çıkacağınız seyahatlerde birileri ile tanışabilirsiniz ya da kardeşleriniz veya komşularınız veya kuzenleriniz sizi birileriyle tanıştırabilirler. Sizler için tam olarak tatil dönemi başladı aslında. Çıkacağınız her türlü seyahat size mutluluk getirecektir. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz.

Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine tutulma sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de tutulma ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.