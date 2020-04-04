Aslan – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasını sağlayabilir. Size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Önemli, mevki sahibi kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilir, onlardan önemli tavsiyeler alabilirsiniz. Yeni bir şeyler yazmaya başlamak, yeni bir eğitime başlamak içinde keza uygun bir süreç olacak sizler için. Bazılarınız hukuksal konularla ilgili bol bol yazışmak durumunda kalırken, bazılarınız ise resmi evraklarla çok fazla boğuşmak durumunda kalabilirler. Bu dönemde yine sınavlara katılabilir, bazılarınız ise bitirme belgeleri gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yanda panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması. Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz. Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise, karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz.