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ASTROLOJİ
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Aslan – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 4, 2020
Aslan – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu
6 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil bir çok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer tarafta yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlarda da uzak durmalısınız. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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