Aslan – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Bir ihtimal maddi kazançlarınızı hareketlendirici, maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı etkiler yaratabilir. Parasal konularda hislerinize, sezgilerinize güvenin, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eli de uzatın.

Öğrenci iseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer ki yatırım planlarınız varsa elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden desteklerde alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.