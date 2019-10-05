Aslan – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla aranızda iletişim problemleri baş gösterebilir. Genel olarak kendinizi ifade etmeye çalışırken kullandığınız kelimeleri hafta boyunca daha özenli seçmenizi tavsiye ederim. Farkında olmadan çevrenizdeki insanları kırabilir veya yaralayabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var. Özellikle dizleriniz, dişleriniz, kemikleriniz, cildiniz hassas olabilir. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla aranızda duygusal gerilimler ve huzursuzluklar oluşabilir. İş konusunda kendinize yeteri kadar güvenmeyebilir veya özgüveniniz kırılabilir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, evinizle, yuvanızla, ailenizle, yaşadığınız yer ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Evinizde yalnız başınıza bir takım çalışmalar yapmak için güzel zamanlardır. Yine boya, badana, tamirat gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yalnız daha fazla içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, kendinizle baş başa kalabilirsiniz ki, aslında en sosyal ve dışa dönük olmanız gereken zamanlardasınız aslında. Ailenizle bu süreçte ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

Bu Dolunay sürecinde Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile iş ve çalışma ortamınızda zoraki sizi zorlayan koşullar da olsa değişim süreciniz devam ediyor, aşılması gereken bir engelin ardından iş ve çalışma koşullarınızda huzura kavuşabileceksiniz. Bu da Ekim’in ikinci ya da üçüncü haftasına tekabül edebilir. Ayrıca Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak; aşk ve çocuklar konusunda mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk, varsa ilişkiniz hoş sürprizler ve hediyeler, çocuklarınızın hayatına dair mutlu edici fırsatlar söz konusu olabilir.