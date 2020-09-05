Aslan – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 9. evinde geri gidiyor olacak. Öncelikle trafikte ve seyahatlerde dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak, kazalara çok daha açık olabileceksiniz. Çıkacağınız seyahatlerde engeller, kısıtlanmalar, stres yaratacak durumlar ortaya çıkabilir. Hukuksal konularda yine bazı gecikmeler oluşabilir, keza yüksek eğitimle ilgili konularda stres yaratabilir hayatınızda. Kendinizi bu alanlarda ifade ederken çok daha fazla enerji sarf etmeniz gerekebilir. Mars geri giderken enerji ve motivasyon düşüklüğü yaratır. Din, felsefe, hayatın anlamı üzerine sık sık çevrenizde ki kişilerle fikir ayrışmalarına düşebilir, gergin ortamlar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkilerde bu stresli çemberin içinde olabilecek. Uzun vadeli planlar yapmak yerine daha kısa vadeli hatta günü kurtarıcı planlarla zamanınızı geçirebilirsiniz. Zamanında küçük gördüğünüz, sandığınız, önemsemediğiniz bir takım meseleler büyüyerek önünüze gelebilir bu dönemde.